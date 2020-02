(Di lunedì 3 febbraio 2020) Sardine di Roma, scissione dal resto del movimento Le sardine di Roma si staccano dal resto del movimento. Ad annunciarlo è il loro rappresentante, Stephen Ogongo, in un comunicato diffuso sui social. Il motivo scatenante della scissione sarebbe stato la foto scattata sabato 1 febbraio durante l’incontro tra i quattro fondatori con Luciano Benetton e Oscar Farinetti al Fabrica, il centro di formazione per comunicatori fondato dalla famiglia Benetton. “Sardine di Roma, da oggi in autonomia. Incontro con i Benetton solo l’ultimo degli errori dei fondatori bolognesi”, scrivono le sardine romane su Facebook. “L’incontro che i fondatori delle Sardine hanno avuto con Luciano Benetton è stato sbagliato, inopportuno. Un errore politico ingiustificabile, ma solo l’ultimo degli errori che Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea ... tpi

