Terremoto in Calabria: prosegue lo sciame sismico nel catanzarese, scossa avvertita dalla popolazione [INFO] (Di domenica 2 febbraio 2020) Da giorni ormai la Calabria, e in particolare la zona del catanzarese, è interessata da una serie di terremoti con scosse più o meno forti. L’ultima pochissimi minuti fa ad Albi. Non si conosce ancora la magnitudo del sisma. Seguono aggiornamenti.L'articolo Terremoto in Calabria: prosegue lo sciame sismico nel catanzarese, scossa avvertita dalla popolazione INFO Meteo Web. meteoweb.eu

SkyTG24 : Terremoto Calabria, scossa di magnitudo 2.8 nel Catanzarese - PeppeNiko82 : News by Network PN: 'Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 2.8 sveglia Albi e la provincia di Catanzaro. Leg… - zazoomblog : Terremoto in Calabria: scossa avvertita ad Albi (Catanzaro) DATI e MAPPE - #Terremoto #Calabria: #scossa -