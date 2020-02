Sampdoria-Napoli, i convocati di Gattuso: tornano due big (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Due importanti ritorni in casa azzurra in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria, di scena domani sera al Galileo Ferraris. Trattasi di Koulibaly e Mertens, inclusi nella lista dei convocati di mister Gattuso per la prima volta in questo 2020. L’assente per eccellenza di giornata invece è Fabian Ruiz, alle prese con un attacco febbrile ormai da qualche giorno. C’è Ospina, che potrebbe ritornare titolare. Di seguito i comunicati di Gattuso: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano. L'articolo Sampdoria-Napoli, i convocati di Gattuso: tornano due big proviene da Anteprima24.it. anteprima24

