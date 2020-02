Raz Degan insultato da Lemme: “Fallito”, interviene Barbara d’Urso (Di lunedì 3 febbraio 2020) Raz Degan contro le ‘5 sfere’ di Live – Non è la d’Urso e il veleno è servito: tra gli interlocutori della serata, pronti a confrontarsi con lui, anche Alberico Lemme, che ha insultato pesantemente l’ex compagno di Paola Barale spingendo la conduttrice a intervenire. “Non voglio che un mio ospite sia offeso da te, che non sai neanche cosa ha fatto“, ha tuonato Carmelita. Alberico Lemme attacca Raz Degan Scintille di tensione tra Alberico Lemme e Raz Degan nel salotto di Live – Non è la d’Urso. Il dietologo più discusso del piccolo schermo ha sferrato pesanti offese all’indirizzo dell’ospite, durante il famoso sipario delle ‘sfere’. Un affondo dal tenore talmente pesante da indurre la conduttrice a intervenire in difesa dell’ex modello, sulla scia dell’assist di Eva Grimaldi che si è schierata immediatamente dalla sua parte. “Volevo dire che la ruota gira, da accusato ad ... thesocialpost

