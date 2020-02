Madonna di nuovo in tour, l’intervista hot (Di domenica 2 febbraio 2020) Madonna e le dichiarazioni ‘hot’ nel nuovo tour 2020 Madonna torna in tour e, com’è lecito aspettarsi da una diva del suo calibro, polarizza subito l’interesse dei media. A 61 anni la celeberrima pop star di origini italiane (il suo vero nome è Madonna Louise Veronica Ciccone) aveva dovuto rallentare il ritmo dei suoi concerti. Il suo nuovo ‘Madame X tour’ era troppo gravoso per il suo fisico, minato da infortuni che l’hanno costretta ad annullare le date in Nord America. Insomma, Madonna ha dovuto prendersi per una pausa, in primo luogo per la sua salute. Ora però la regina del pop è tornata, più agguerrita e grintosa che mai. E dal palco del Palladium di Londra si lascia andare a una serie di dichiarazioni decisamente ‘hot’. “La mia vita sentimentale?”, ha scherzato Madonna. “Non sono mai stata con un uomo che ce ... nonsolo.tv

