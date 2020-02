Londra, aggredisce i passanti con un coltello. La polizia: «È terrorismo». 3 feriti di cui uno in pericolo di vita (Di domenica 2 febbraio 2020) Sono tre le persone rimaste ferite da un uomo che nel pomeriggio di oggi, 2 febbraio, ha accoltellato più persone a Londra prima di essere ucciso dalle forze dell’ordine. Tra i feriti vi sarebbero due donne e un uomo, e uno dei tre è in pericolo di vita. A second victim was treated for minor injuries at the scene before being taken to hospital.A third victim has been taken to hospital – their condition is not life-threatening.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020 Scotland Yard ha da subito definito il gesto dell’attentatore un «atto di terrorismo». Non è ancora chiaro, tuttavia, se l’uomo fosse un osservato speciale da parte dell’intelligence anti-terrorismo britannica. #INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being ... open.online

zazoomblog : Londra aggredisce i passanti con un coltello. La polizia: «È terrorismo» – Le immagini - #Londra #aggredisce… - zazoomnews : Londra aggredisce i passanti con un coltello. La polizia: «È terrorismo» – Le immagini - #Londra #aggredisce… -