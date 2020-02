Le Emozioni per Arginare il Bullimo: L’Intelligenza Emotiva Entra a Scuola, Stanziati 13 Milioni per La Formazione (Di domenica 2 febbraio 2020) Il presidente Commissione Cultura alla Camera Luigi Gallo del M5s, tramite una diretta facebook, annuncia l’approvazione della legge per combattere il bullismo anche nelle scuole. “Oggi stiamo approvando la legge del bullismo. Voglio parlarvi dell’articolo 7, educazione in materia alL’Intelligenza Emotiva“, dichiara nel video. E continua: “Insegnanti e studenti devono lavorare con le proprie Emozioni. Per fare questo c’è bisogno di formazione e in legge di bilancio abbiamo inserito 13 milioni per la formazione in questo campo“ Ecco il video integrale youreduaction

Eurosport_IT : 355 gare in Coppa del Mondo e una carriera straordinaria?????? Grazie per le emozioni che ci hai regalato,… - massimobray : Oggi è il #TakeYourChildtotheLibraryDay, non perdiamo l’occasione di accompagnare figli e nipoti in biblioteca. È b… - AmiciUfficiale : Emozioni in verde per Giulia! #Amici19 -