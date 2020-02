iPhone 9, la produzione non subirà ritardi per il coronavirus (Di domenica 2 febbraio 2020) iPhone 9, ovvero iPhone SE2, non subirà ritardi a causa del coronavirus cinese. Ad affermarlo, Foxconn, azienda cinese a cui Apple ha commissionato la realizzazione di 15 milioni di unità.Il CEO di Apple, Tim Cook, ha rivelato che la situazione del coronavirus potrebbe influenzare le operazioni poiché alcuni fornitori provengono dalla regione di Wuhan, da dove la nuova variante del virus ha avuto origine.Apple ha iniziato a lavorare su piani per compensare qualsiasi perdita di produzione prevista, ma ritardi sono possibili se il virus non sarà contenuto entro il mese di marzo.iPhone 9 sarà prodotto normalmenteApple ha commissionato 80 milioni di iPhone ad aziende cinesi, riporta il sito web Nikkei Asian Review. 65 milioni di modelli attualmente sul mercato attesi per la terza settimana di febbraio e 15 milioni di iPhone 9.La diffusione del coronavirus ha comportato il blocco della ... pantareinews

ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il #coronavirus potrebbe impattare sui piani di Apple di aumentare la produzione di iPhone. Lo scrive il quotidiano econ… - giannifioreGF : #iPhone9, la produzione non subirà ritardi per il #coronavirus - marcomix80 : iPhone 9 sta per arrivare ????Apple avvia la produzione di prova -