India e Russia costruiranno impianti nucleari in Africa (Di domenica 2 febbraio 2020) India e Russia potrebbero unirsi per costruire centrali nucleari in Africa e Medio Oriente. Dopo il successo di un progetto congiunto nucleare indo-russo in Bangladesh, i due paesi potrebbero unirsi per costruire più centrali nucleari all’estero. L’ambasciatore Indiano in Russia, Venkatesh Varma, ha recentemente annunciato all’agenzia di stampa russa RIA Novosti che l’India, infatti, potrebbe collaborare con la Russia per lanciare nuovi progetti: la Russia, del resto, ha già accordi in questo campo con un certo numero di paesi Africani (Etiopia) e alcuni paesi del Medio Oriente. Una partnership tecnica La Russia è stata un partner chiave per il programma nucleare dell’India: la centrale nucleare di Kudankulam nell’India meridionale è stata costruita con l’assistenza russa, ad esempio. La centrale nucleare di Kudankulam (KNPP) si trova a 650 km a ... it.insideover

BaccoGianfranco : @giuxjaink Scontato il giusto giudizio su questa europa , intanto che si fa contro i vecchi e nuovi blocchi capital… - Gianfra88089644 : RT @Acidelius: Leggo che non si capisce il perchè. Scusate un attimo, la mafia sino-bancaria ha fatto in modo di eliminare Gheddafi per una… - erniebigall : RT @Acidelius: Leggo che non si capisce il perchè. Scusate un attimo, la mafia sino-bancaria ha fatto in modo di eliminare Gheddafi per una… -