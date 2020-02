FORMAZIONI Udinese Inter: Esposito titolare, Eriksen dal 1′ (Di domenica 2 febbraio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Udinese Inter Ecco gli schieramenti ufficiali di Udinese-Inter, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/2020. Udinese (5-3-2):Musso; Stryger-Larsen, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck, Sema; Fofana, Mandragora, De Paul; Okaka, Lasagna. A disp. Nicolas, Perisan, De Maio, Ter Avest, Zeegelar, Jajalo, Walace, Nestorovski, Teodorczyk. All. Gotti. Inter (3-5-2):Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Lukaku, Esposito. A disp.: Handanovic, Stankovic, Godin, Ranocchia, D’Ambrosio, Biraghi, Asamoah, Brozovic, Agoume, Candreva, Sanchez. All. Conte. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

