Domenica Live: il confronto tra Paola Caruso e Floriana Secondi (con Daniele Pompili e Moreno Merlo) (Video) (Di domenica 2 febbraio 2020) Paola Caruso e Floriana Secondi hanno avuto un nuovo confronto/scontro durante la puntata odierna di Domenica Live. Durante la lite, dalla parte di Floriana, abbiamo trovato Moreno Merlo, ex fidanzato di Paola Caruso, mentre dalla parte della showgirl calabrese, abbiamo trovato Daniele Pompili, ex della vincitrice del Grande Fratello 3.Floriana Secondi ha aperto le danze, ricordando al pubblico come si è aperta questa improvvisa faida con Paola Caruso:Domenica Live: il confronto tra Paola Caruso e Floriana Secondi (con Daniele Pompili e Moreno Merlo) (Video) 02 febbraio 2020 19:05. blogo

matteosalvinimi : Buona domenica Amici! Un processo al giorno non mi toglie il buon umore (e il vostro affetto) di torno?? ?? LIVE ??… - matteosalvinimi : Buona domenica in famiglia e buon voto anche dalle mucche nostre amiche!!?? ?? LIVE ?? - zazoomblog : Daniele Pompili- Sono bisessuale ho chiesto scusa a Floriana per.. (Domenica Live) - #Daniele #Pompili-… -