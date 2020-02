Crolla una palazzina a Caltagirone: due persone soccorse dai vigili del fuoco (Di domenica 2 febbraio 2020) Poteva essere una tragedia: Crolla una palazzina di due piani in Sicilia, a Caltagirone, e due persone vengono soccorse dai vigili del fuoco. L’episodio è accaduto nella serata del primo febbraio, intorno alle ore 20:30. Sul posto sono intervenuti i pompieri con alcune squadre cinofile per ritrovare eventuali dispersi, i medici del Suem per soccorrere i feriti, la Polizia e i Carabinieri. Ignote ancora le cause del crollo. Crolla una palazzina a Caltagirone In un tweet i vigili del fuoco hanno scritto: “Squadre ordinarie, usar e cinofili stanno intervenendo a Caltagirone (CT) per il crollo di una palazzina di 2 piani. soccorse due persone bloccate su un balcone. In corso la ricerca di eventuali dispersi“. Sono le 20:30 del 1 febbraio quando Crolla palazzine e coinvolge due persone. Da quanto si apprende, però, lo stabile era disabitato e in disuso da tempo. Non ... notizie

