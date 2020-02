Coronavirus, primo morto fuori dalla Cina: una vittima nelle Filippine (Di domenica 2 febbraio 2020) Rosa Scognamiglio primo caso di decesso per contagio da Coronavirus fuori dalla Cina registrato nelle Filippine. Si tratta di un 44enne cinese in isolamento a Manila dal 25 gennaio primo decesso per Coronavirus fuori dai confini della Cina. Il paziente, un cinese di 44 anni, è morto nella giornata di sabato 1 febbraio nelle Filippine. Stando a quanto si apprende dal Segretario alla salute del governo filippino, Francisco Duque, l'uomo si trovava in isolamento a Manila dal 25 gennaio ed era il compagno della prima persona contagiata del virus nelle Filippine, una donna cinese di 38 anni. "Nel corso del ricovero del paziente, ha sviluppato una grave polmonite", ha fatto sapere Duque nel corso di una conferenza stampa. "Nei suoi ultimi giorni, il paziente era stabile e ha mostrato segni di miglioramento, tuttavia le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime 24 ore con ... ilgiornale

