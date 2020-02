Coronavirus isolato in Italia: perché è “un tassello fondamentale” e un “fattore decisivo” (Di domenica 2 febbraio 2020) “Il Coronavirus è stato isolato e ne è stata ricostruita la sequenza genomica. Ora potranno studiarlo e capirne le reazioni tutti gli scienziati del mondo: abbiamo deciso da subito di mettere a disposizione di tutta la comunità scientifica questi dati, perché tanti Paesi sono al lavoro” per combatterlo: lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di “In Mezz’ora” su Rai3. “Siamo il primo paese d’europa che ha deciso di bloccare i voli appena l’Oms ha dichiarato l’emergenza internazionale, abbiamo nominato un commissario che è Borrelli, gli Usa hanno dichiarato l’emergenza qualche ora dopo di noi. L’Italia è un grande paese e non bisogna avere paura e lo stiamo dimostrando con i fatti“. “Riconoscere il virus serve a ‘linkare’ i casi con il focolaio centrale. Noi abbiamo ... meteoweb.eu

