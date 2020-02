Coronavirus, Borrelli a Sky TG24: Termoscanner in tutti gli aeroporti (Di domenica 2 febbraio 2020) Alla luce della situazione del Coronavirus cinese, “l’obiettivo è che tutti gli aeroporti del nostro Paese dispongano di strumenti” come i Termoscanner. A dirlo, ai microfoni di Sky TG24, è il Commissario straordinario Angelo Borrelli, che oggi ha effettuato un sopralluogo all'aeroporto di Fiumicino, e che sull’organizzazione dello scalo romano ha aggiunto: “Devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro e da domani partiranno i controlli attraverso questi strumenti. Per gli aeroporti dove non ci sarà questa strumentazione stiamo implementando il controllo manuale” (AGGIORNAMENTI - I SINTOMI - LE COSE DA SAPERE - PRONTO L'OSPEDALE COSTRUITO IN 10 GIORNI - LE FOTO DEL NUOVO OSPEDALE - LE FOTO DEL VIRUS - LA MAPPA DEL CONTAGIO). Poi, sulla notizia dell’isolamento del virus allo Spallanzani: “È una notizia importante, i nostri virologi e ... tg24.sky

virginiaraggi : Un plauso ai medici, ai ricercatori e a tutto il personale dell’@INMISpallanzani di Roma che hanno isolato il coron… - DPCgov : ????#Coronavirus “Stiamo lavorando senza sosta e con grande spirito di squadra per garantire il rientro dei connazion… - DPCgov : #Coronavirus #31gennaio Non creiamo allarmismi ma lavoriamo tutti insieme per fare prevenzione. Guarda il video del… -