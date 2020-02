Benevento, l’ex ministro Clemente Mastella si dimette da sindaco (Di domenica 2 febbraio 2020) Clemente Mastella ha rassegnato le dimissioni dalla carica di primo cittadino del Comune di Benevento. La lettera di dimissioni è stata acquisita stamani al protocollo di Palazzo Mosti, sede del municipio. Non sono state ancora comunicate le motivazioni del gesto dell’ex ministro. Benevento è l’unico capoluogo di provincia in Campania guidato dal centrdestra. «Il mio compito è giunto al termine». Con queste poche parole l’ormai ex sindaco, qualche giorno fa, durante l’inaugurazione della nuova centrale operativa dell’Asl, con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, aveva anticipato la sua scelta, che sarebbe maturata nei giorni precedenti. «Prenderò le mie decisioni. Mi sono dimesso da ministro, figuriamoci se…», aveva detto Mastella, che nelle settimane scorse aveva avuto divergenze forti con alcuni esponenti della sua maggioranza. ... open.online

