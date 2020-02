Amber Heard ha preso a schiaffi Johnny Depp, on line la confessione dell'attrice (Di domenica 2 febbraio 2020) Sembrerebbe non voler finire mai la guerra mediatica tra Johnny Depp e Amber Heard, sposi dal 2015 al 2016, quando l'attrice denunciò pubblicamente il divo per molestie. La Heard accusò il Pirata dei Caraibi di averla picchiata, con Depp che controdenunciò Amber, rivelando come fosse stata lei a colpire lui.Amber Heard ha preso a schiaffi Johnny Depp, on line la confessione dell'attrice 02 febbraio 2020 11:31. blogo

