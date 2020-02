02-02-2020 è un giorno palindromo, significato e magia (Di domenica 2 febbraio 2020) Domenica 2 febbraio 2020 è un giorno palindromo che se scritto in cifre, 02-02-2020, può essere letto anche al contrario, da destra a sinistra, e la data non cambia. Appena il lettore apprende questa informazione accade che stia qualche secondo a rileggere al contrario i numeri del giorno, del mese e dell’anno. Alcuni proveranno a scrivere la data su un foglio restando per un po’ incantati da questa casualità numerica. È il primo miracolo del palindromo: un verso, una frase, una parola o una cifra che letta in senso inverso mantiene immutato il proprio significato. Si tratta di una particolarità già accaduta altre cinque volte in questo secolo, 10-02-2001, 20-02-2002, 01-02-2010, 11-02-2011 e 21-02-2012. E la cosa, oltre al 02-02-2020, capiterà altre 23 volte: l’ultima sarà il 29-02-2092, un anno bisestile. Visto che il 2020 ... gqitalia

