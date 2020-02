Terra dei Fuochi, Costa: “Da Carditello parte il riscatto ambientale” (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Una giornata importante quella che abbiamo vissuto oggi al Real Sito di Carditello. Per tutta la mattinata sono stato tra i cittadini dei comitati afferenti alla rete Stop Biocidio per sostanziare il cammino iniziato al ministero con l’incontro dello scorso 22 novembre. Quel giorno i cittadini mi consegnarono una serie di proposte, che in questi primi due mesi di lavoro abbiamo avviato e strutturato, coinvolgendo tutte le altre istituzioni competenti, da quelle locali agli altri ministeri, e oggi abbiamo delineato il percorso futuro che ha per tutti lo stesso obiettivo: roghi zero, bonifiche e tutela dell’ambiente e della salute”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, dopo l’incontro con i comitati presso il Real Sito di Carditello. “Dai cittadini l’invito è chiaro: bisogna correre, e hanno usato la ... anteprima24

robertosaviano : Su @SpotifyItaly ???? - UffiziGalleries : 'Fatica con Atlante che regge il cielo e la terra' è un particolare della grottesca nel corridoio di levante agli… - team_world : Aggiungiamo altri 40 posti per l’anteprima di #BirdsOfPrey che si terrà lunedì 3 Febbraio a Milano!Preceduta da un… -