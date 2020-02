Silvio Berlusconi e il suo bagno | Eva Robin’s confessa alcuni segreti di Arcore

Eva Robin’s e le rivelazioni sconvolgenti su Silvio Berlusconi “In ogni bagno ad Arcore c’era..” : Nella puntata dello scorso 31 gennaio 2020 de La Confessione di Peter Gomez in onda su Canale Nove, Eva Robin’s ha fatto delle rivelazioni sconvolgenti su Silvio Berlusconi. Durante l’intervista l’artista bolognese ha parlato delle ‘famose’ serate ad Arcore. Rispondendo alle domande di Peter Gomez, Eva ha raccontato alcuni dettagli davvero clamorosi. Particolari che però in qualche modo mostrano ammirazione e ...

SIlvia Toffanin lacrime in diretta : frecciatina a Pier Silvio Berlusconi : Fidanzati da una vita, genitori di due bellissimi bimbi (Lorenzo Mattia e Sofia Valentina), SIlvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non sono sposati. Niente di grave, ovviamente, se non fosse che SIlvia al matrimonio sembra tenerci parecchio. Per questo il pubblico continua a farsi domande sul perché i due non siano ancora convolati a nozze. È Pier Silvio a non volere? Cosa stanno aspettando per diventare marito e moglie? I rumors sulla ...

Silvio Berlusconi - Eva Robin's a la confessione : "Cosa c'era in ogni suo bagno ad Arcore" : Parole clamorose, pesantissime, quelle pronunciate da Eva Robin's a La confessione, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove. Nella puntata di venerdì 31 gennaio, l'artista bolognese si spende su Silvio Berlusconi. E afferma: "Mi dispiace che Berlusconi abbia avuto a che fare con delle dilettant

Ormai è Forza Impunità. Da Silvio un referendum ammazza-processi. Berlusconi rivuole la prescrizione. Nel mirino la riforma Bonafede : Ringalluzzita dal successo elettorale in Calabria, Forza Italia lancia la sua nuova sfida ancora dal Sud. Dalla Sicilia. Da Palazzo dei Normanni i duri e puri del partito guidato da Silvio Berlusconi annunciano la proposta di un referendum abrogativo della legge Bonafede sulla prescrizione. A illustrarla sono il presidente dell’Ars e commissario azzurro in Sicilia, Gianfranco Miccichè, e il capogruppo Tommaso Calderone. “Il mio compito è ...

Silvio Berlusconi : "Al Sud Lega più che doppiata. La destra da sola non può vincere" : Silvio Berlusconi promette di battersi in prima persona nelle prossime campagne elettorali, dopo la vittoria del centrodestra in Calabria, Forza Italia si sente di nuovo essenziale elemento della coalizione. "Ci sarò", promette l'ex premier in una intervista al Corriere della sera in edicola mercole

Silvio Berlusconi dice che Forza Italia è «il partito del riscatto del Sud» : Il bicchiere non è mezzo vuoto, ma mezzo pieno. Silvio Berlusconi si è detto molto felice e ottimista per il futuro di Forza Italia dopo il risultato in Calabria con l’elezione di Jole Santelli, nonostante la clamorosa débâcle in Emilia-Romagna. Il suo partito, infatti, ha più che doppiato i consensi ottenuti dalla Lega nella punta dello Stivale. Un motivo che fa sorridere l’ex presidente del Consiglio e che lo spinge a lanciare un ...

Nozze in casa Berlusconi - dopo anni il grande passo | La gioia di Pier Silvio : Nozze in casa Berlusconi. Se Pier Silvio e Silvia Toffanin sono ancora in bilico e da anni tutti aspettano le Nozze, il fratello Luigi, figlio minore dell’ex Premier ha le idee chiare. Le Nozze in casa Berlusconi Classe 1988, il rampollo, come anticipato dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, sposerà la sua bella questa […] L'articolo Nozze in casa Berlusconi, dopo anni il grande passo | La gioia di Pier Silvio proviene ...

Fiori d’arancio nella famiglia di Silvio Berlusconi : si sposa il figlio Luigi. Chi è la fortunata : La famiglia Berlusconi può sorridere. L’ultimo figlio dell’ex premier e presidente del Milan Silvio Berlusconi, Luigi, ha infatti deciso di fare il grande passo da un punto di vista sentimentale. Ormai un anno fa aveva presentato in maniera ufficiale la sua fidanzata Federica Fumagalli ed adesso le sue serie intenzioni sono state confermate. A rivelare un aneddoto molto importante è il settimanale ‘Chi’, diretto da ...

Luigi Berlusconi si sposa : il più piccolo dei figli di Silvio a nozze in estate - : Francesca Galici Luigi Berlusconi si sposa con Federica Fumagalli dopo 9 anni di fidanzamento; le nozze dell'ultimogenito di Silvio Berlusconi previste in estate ma non si conoscono ancora i dettagli Il più piccolo dei figli di Silvio Berlusconi è pronto al sì. Luigi Berlusconi, nato nel 1988 dall'unione dell'ex premier con Veronica Lario, questa estate si sposerà con Federica Fumagalli da circa 9 anni. Come nelle migliori favole, il ...

Elezioni regionali : Silvio Berlusconi e i complimenti in diretta a Santelli : Elezioni regionali: il risultato in Calabria è chiaro anche prima che finisca lo scrutinio dei voti con la vittoria di Jole Santelli. E Silvio Berlusconi la chiama in diretta. Elezioni regionali: Silvio Berlusconi orgoglioso del risultato in Calabria anche perché Jole Santelli è una sua creatura. Il leader di Forza Italia l’ha svezzata nel mondo […] L'articolo Elezioni regionali: Silvio Berlusconi e i complimenti in diretta a ...

Silvio Berlusconi : “Ecco perché Forza Italia è indispensabile” : In una lunga lettera, l’ex premier Silvio Berlusconi racconta a Il Giornale la storia di Forza Italia e spiega perché sia ancora importante. “Sono passati esattamente 26 anni dal giorno in cui nel 1994 mi sono rivolto per la prima volta agli Italiani, chiedendo ai miei concittadini di scendere in campo con me, in un […] L'articolo Silvio Berlusconi: “Ecco perché Forza Italia è indispensabile” proviene da ...

Elezioni regionali - Rocco Siffredi : “Lucia Borgonzoni? È molto figa ma non mi piacciono gli estremisti. Jole Santelli estremamente sexy se non l’ha mai data a Silvio Berlusconi” : Domenica 26 gennaio si vota per le Elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria e, intervistato da Affaritaliani.it, anche Rocco Siffredi ha voluto dire la sua sui candidati che si sfidano per la presidenza delle due regioni. “Lucia Borgonzoni? (la candidata del centrodestra in Emilia Romagna, ndr) L’ho vista in foto, è molto figa“. Stefano Bonaccini invece, “non è un uomo che rientra nei miei gusti come estetica, ma ...

Conoscete il cognato di Silvia Toffanin? Ecco Luigi - il fratello più piccolo di Pier Silvio Berlusconi [FOTO] : Il quinto figlio dell’ex Premier Silvio Berlusconi ha ben cinque figli, il più piccolo è Luigi che nelle ultime ore è al centro dell’attenzione per via della sua presunta acquisizione di Grindr, l’app radar utilizzata dai gay. Ma cosa sappiamo del cognato di Silvia Toffanin? Il 31enne è l’ultimogenito dell’ex Premier e Veronica Lario. Dopo essersi laureata alla Bocconi e degli stage a Londra. In poche parole il ...