Salto con gli sci: Yukiya Sato si impone a Sapporo in una gara pazza davanti a Kraft e Kubacki, attardati Geiger e Kobayashi (Di sabato 1 febbraio 2020) Yukiya Sato pesca il jolly e trionfa davanti al proprio pubblico in quel di Sapporo, sede della tredicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2019-2020 di Salto con gli sci maschile. Il nipponico classe 1995 si è imposto nella prima gara del weekend aggiudicandosi così la seconda vittoria in carriera (ed in stagione) nel circuito maggiore, maturata grazie ad una fantastica rimonta nella seconda serie in cui ha guadagnato ben cinque posizioni (facendo segnare il miglior punteggio parziale) anche grazie ad un vento ballerino che ha fortemente penalizzato tutti quelli che lo precedevano in classifica al termine della prima manche. Dopo aver chiuso sesto la prima serie con un ottimo Salto da 137.5 metri (sostenuto da 2 m/s di vento frontale), Sato si è superato nella seconda prova con una fase di volo impressionante che gli ha permesso di atterrare a quota 138.5 metri (1.40 m/s di ... oasport

