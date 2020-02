Sabato Shopping: i consigli per l’1 febbraio (Di sabato 1 febbraio 2020) Helena Christensen x H&MPomellatoadidas Originals & Craig GreenOttod'amePianegondaLotto x PrimarkBudri EyewearLiu Jo JuniorCiak RoncatoPink Panther by Alessandro EnriquezIl mese di febbraio è agli inizi (e più lungo del solito visto che avrà 29 giorni), ma i buoni propositi e la voglia di rinnovamento rimangono ancora forti. Tra le mille incombenze bisogna riuscire a trovare il tempo di ravvivare il guardaroba con qualche pezzo super cool, magari approfittando dei saldi stagionali nel loro pieno svolgimento. Occorre dedicarsi a un’intensa sessione di Shopping e il weekend è indubbiamente il momento più adatto per un tour tra centri commerciali e boutique. Eccoci qui allora con la nostra rubrica pensata ad hoc per aiutarvi a scegliere e tenervi aggiornati sugli arrivi nei negozi e online. LEGGI ANCHELo Shopping di Sabato scorso Fiduciosi che i nostri sforzi verranno ... vanityfair

