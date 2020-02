Renzi all' Asseblea nazionale di Italia Viva. "Qui non ci sono correnti né fuoco amico". "Contento" per la vittoria di Bonaccini in Emilia Romagna, "sembrava fosse la nuova Stalingrado". "Basta inseguire i populisti. Dettiamo noi l'agenda di governo","abbiamo svolto un ruolo di pubblica utilità, evitando l'aumento Iva" Brexit? "Johnson è un Salvini che ce l' ha fatta. Abbiamo fatto bene a evitare che ci portasse a Italexit".(Di sabato 1 febbraio 2020) "Siamo qui per fare politica, che non è fare un tweet,partecicipare a un talk o suonare a un citofono". Cosìall' Asseblea nazionale di Italia Viva. "Qui non ci sono correnti né fuoco amico". "Contento" per la vittoria di Bonaccini in Emilia Romagna, "sembrava fosse la nuova Stalingrado". "Basta inseguire i populisti. Dettiamo noi l'agenda di governo","abbiamo svolto un ruolo di pubblica utilità, evitando l'aumento Iva" Brexit? "è unche ce l' ha fatta. Abbiamo fatto bene a evitare che ci portasse a Italexit".(Di sabato 1 febbraio 2020)

TelevideoRai101 : Renzi:'Johnson un Salvini che ce la fa' - ParriniA : @Obiettiv0 Bisogna anche argomentare sulla pagliaccitudine di certi personaggi come non fosse già chiaro così, salv… - fforzano : Nelle democrazie occidentali essere capo di governo e capo del partito non è un problema (Pensate oggi a Boris John… -