Previsioni Meteo, la tendenza fino a metà Febbraio: l’Anticiclone si alternerà a disturbi di origine atlantica (Di domenica 2 febbraio 2020) Previsioni Meteo – La circolazione atmosferica nei prossimi 15 giorni, non presenterà azioni degne di particolare rilievo. Assorbito il cavo d’onda artico entro il 7/8 Febbraio, tornerà a prevalere un flusso atlantico, talora a componenti anticiclonica, quindi con giornate stabili e anche ampiamente soleggiate, semmai con nubi basse e nebbie su qualche settore, talaltra con infiltrazioni umide atlantiche e occasioni per qualche pioggia. Insomma non si vedono neanche a lunga distanza particolari ondulazioni perturbate, ancorché fredde. Probabilmente nella fase tra l’11 e il 15 del mese, le infiltrazioni umide atlantiche potrebbero essere più ricorrenti e magari con nubi irregolari e qualche pioggia più diffusa. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta fino al 17 Febbraio. Previsioni Meteo, la tendenza tra il 7 e il 10 Febbraio Per la frase di riferimento, è ... meteoweb.eu

