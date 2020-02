Meteo 7 Giorni: CALDO poi l'INVERNO burrascoso (Di sabato 1 febbraio 2020) Meteo SINO AL 7 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Febbraio inizia come è finito gennaio, con l'anticiclone sempre saldamente protagonista sul Mediterraneo, ove tende ulteriormente a rafforzarsi. La presenza dell'anticiclone non è comunque garanzia di bel tempo incontrastato, in quanto vi è un mix fra CALDO in quota ed infiltrazioni d'aria più umida nei bassi strati. La caratteristica saliente resta l'assenza totale dell'INVERNO, in virtù delle masse d'aria molto miti a supporto dell'anticiclone con arrivo imminente anche di flussi persino più caldi di matrice subtropicale. Statisticamente siamo nel periodo che dovrebbe essere il più freddo dell'anno e invece sembra quasi primavera. L'eccessiva forza del Vortice Polare si oppone per ora alle discese fredde fino alle nostre latitudini, anche se avremo ben presto novità. Attendendo questa fase più scoppiettante, per ... meteogiornale

