LIVE Kenin-Muguruza 2-3, Finale Australian Open 2020 in DIRETTA: la spagnola conserva il break di vantaggio! (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ace messo a segno dalla spagnola. 15-0 Muguruza aggredisce il dritto della Kenin e va a bersaglio. 2-3 Prima e rovescio vincente a chiudere il game per l’americana. 40-30 Muguruza si apre benissimo il campo ma sbaglia un semplice dritto in avanzamento. 30-30 Scappa via il dritto alla spagnola. 15-30 Ottima risposta di Muguruza e rovescio di Kenin in rete. 15-15 Straordinario tocco corto in diagonale di Muguruza, pazzesca giocata della spagnola! 15-0 Stecca la risposta di rovescio Muguruza. 1-3 Rovescio incrociato della statunitense in corridoio. A-40 Recupero in lob di Kenin leggermente lungo. 40-40 Kenin spinge bene con il rovescio e ottiene la parità. 40-30 La spagnola si riprende con la prima e dritto vincente. 30-30 Secondo doppio fallo consecutivo di Muguruza! 30-15 Doppio fallo dell’iberica. 30-0 Rovescio piatto di ... oasport

ShiulinS : RT @Ubitennis: Australian Open 2020 LIVE, day 13: Muguruza contro Kenin per il titolo - Ubitennis : Australian Open 2020 LIVE, day 13: Muguruza contro Kenin per il titolo -