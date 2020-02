GF Vip, l’ex concorrente contro Serena Enardu: “Nella Casa solo per soldi” (Di sabato 1 febbraio 2020) Serena Enardu è ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip. È stata forse la sorpresa più grossa dell’ultima diretta del reality, quella di venerdì 31 gennaio. l’ex tronista di UeD e fino a poche settimane fa ex di Pago, dal principio uno degli inquilini vip, è entrata in gioco, non solo per un confronto con il cantante in Casa. Anche lui, che negli ultimi giorni ha parlato più volte di Serena (di cui è evidentemente ancora innamorato) non sapeva niente. Il cantante ha visto la sua ex alle sue spalle. I due si sono abbracciati e baciati, Pago ha finto di svenire sul divanetto ma ha detto comunque di essere super felice per quanto accaduto. Ma mentre avveniva questo incontro, sui social il pubblico manifestava tutta la sua disapprovazione per l’ingresso della Enardu nella Casa. (Continua dopo la foto) La notizia di Serena Enardu concorrente ha scatenato l’indignazione ... caffeinamagazine

