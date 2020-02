Cina,appello a Ue per forniture mediche

forniture mediche più urgenti attraverso i canali business, per fronteggiare l'epidemia di coronavirus. Intanto, la Cina ammette ritardi nella risposta alla scoperta del nuovo virus a Wuhan. Il segretario del Partito comunista della città, Ma Guoqiang, ha detto in tv: "Se fossero state adottate prima misure di controllo rigorose, il risultato sarebbe stato migliore".(Di sabato 1 febbraio 2020) Telefonata tra il premier cinese Li Keqiang e la presidente della Commissione europea von der Leyen: Pechino chiede di favorire gli approvvigionamenti dipiù urgenti attraverso i canali business, per fronteggiare l'epidemia di coronavirus. Intanto, laammette ritardi nella risposta alla scoperta del nuovo virus a Wuhan. Il segretario del Partito comunista della città, Ma Guoqiang, ha detto in tv: "Se fossero state adottate prima misure di controllo rigorose, il risultato sarebbe stato migliore".(Di sabato 1 febbraio 2020)

