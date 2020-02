Abu Mazen | Rompiamo ogni rapporto con Israele

Medioriente - Abu Mazen annuncia la fine dei rapporti con Israele : È di questi minuti la notizia che il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen ha annunciato la rottura delle relazioni con Israele. Palestina e Israele: fine dei rapporti La decisione è stata presa a seguito dell’annuncio del piano di Pace firmato dai Presidenti Trump e Netanyahu. Secondo quanto riferisce l’agenzia palestinese Maan, Abu Mazen ha dichiarato con parole dure e decise: “Non accetterò l’annessione di ...

Trump : "Due stati e Gerusalemme est capitale della Palestina". Abu Mazen : "Nostri diritti non si vendono" : Il presidente americano Donald Trump ha proposto il suo piano per la pace in Medio Oriente tra israeliani e palestinesi. La soluzione avanzata da Trump è quella di due stati con Gerusalemme est capitale della Palestina: "Quello di oggi è un grande passo verso la pace. È giunto il momento per una svolta storica". Trump ha fatto il suo annuncio fianco a fianco al premier di Israele Benyamin Netanyahu che ha rivendicato il riconoscimento da ...

Abu Mazen : il piano Trump non passerà : 21.22 Il piano di pace per il Medio oriente proposto dall'amministrazione Usa "non passerà". Lo ha affermato il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, al termine di un incontro con tutte le componenti palestinesi, Hamas compresa, che hanno tutte promesso di "resistere in tutti i modi". Hezbollah, componente di rilievo appoggiata dall'Iran, parla di "tentativo di eliminare i diritti del popolo palestinese".Toni duri da ...