UeD anticipazioni, Giovanna e Sara già rivali: “Gatta morta”, Giuseppe va via (Di venerdì 31 gennaio 2020) anticipazioni Trono Classico, Sara dà della “gatta morta” a Giovanna: è scontro tra le due troniste per Sonny Giovanna Abate e Sara hanno iniziato col piede giusto l’avventura da colleghe… si fa per dire! Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi vedono le due troniste già una contro l’altra. Giovanna Abate ha portato in … L'articolo UeD anticipazioni, Giovanna e Sara già rivali: “Gatta morta”, Giuseppe va via proviene da Gossip e Tv. gossipetv

infoitcultura : UeD anticipazioni, Carlo e Cecilia al capolinea? Sonny non convince - zazoomnews : UeD anticipazioni Carlo e Cecilia al capolinea? Sonny non convince - #anticipazioni #Carlo #Cecilia - zazoomblog : UeD anticipazioni Carlo e Cecilia al capolinea? Sonny non convince - #anticipazioni #Carlo #Cecilia -