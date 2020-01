Synergy-Net, nuovo progetto made in Naples: soluzioni digitali per le diagnosi precoci (Di venerdì 31 gennaio 2020) Si chiama “Synergy-Net” ed è un nuovo progetto made in Napoli che mette insieme Ricerca e Digital Solutions nella lotta alle patologie oncologiche. L’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, mira a realizzare una piattaforma tecnologica a supporto della diagnosi precoce attraverso l’integrazione di un sistema di comunicazione e gestione del dato clinico con tecniche di Machine Learning. Uno dei più grandi problemi in oncologia è, infatti, l’enorme quantità di informazioni che caratterizzano la diagnosi, la prognosi, la terapia e il follow up dei pazienti. L’obiettivo è, quindi, quello di rendere ‘esperto’ un sistema di analisi attraverso la restituzione in modo continuo dei dati oncologici. ... ildenaro

