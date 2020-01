Siviglia, Suso si presenta: «Non volevo più essere convocato dal Milan» – VIDEO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Siviglia, Suso si presenta col suo nuovo club: «volevo andare via dal Milan e ultimamente desideravo non essere convocato» Pronta per iniziare la nuova avventura professionale di Suso, dopo gli anni trascorsi col Milan. L’esterno spagnolo si è presentato in conferenza stampa, ecco le sue dichiarazioni: «Era una settimana e mezza che ne stavamo parlando. E da ambo le parti c’era voglia che l’affare si concretizzasse. Abbiamo fatto uno sforzo importante. Tanto io che la mia famiglia siamo felici di essere qui. Si sono create le circostanze perfette, è un gran club con un allenatore che mi conosce alla perfezione. Ho parlato col Milan perché volevo andare via e nelle ultime due settimane non avrei voluto nemmeno esser convocato». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

