Rita Pavone irriconoscibile: struccata non sembra più lei [FOTO] (Di venerdì 31 gennaio 2020) Rita Pavone è un’icona, una donna forte che ha sempre conquistato la scena da quando aveva solo 18 anni. Qualche anno, la cantante, si è ritirata dalle scene -scelta che risale al lontano 2006 ndr-, ma nel corso del tempo è cambiata tantissimo. Quest’anno ci sorprenderà salendo sul palco dell’Ariston Ecco com’è diventata oggi. Una vita sotto i riflettori Rita Pavone si è ufficialmente ritirata dal mondo dello spettacolo nel 2006. I motivi spaziano tra quelli personali e di salute a quelli artistici e di carriera. Classe 1945, nasce a Torino da una famiglia semplice, motivo per cui ha condotto una vita al riparo dai riflettori. Appoggiata e incoraggiata dal padre Giovanni che aveva scoperto il suo potenziale artistico, debutta al Teatro Alfieri di Torino in uno spettacolo per ragazzini dal titolo Telefoniade, e realizzato ... velvetgossip

