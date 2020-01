Perché la Brexit è ancora la scelta migliore per il Regno Unito (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nonostante tutta l’incertezza che la Brexit ha causato negli ultimi tre anni, ci sono molte ragioni per cui rimane ancora la scelta migliore per il Regno Unito. Il 23 giugno 2016, il 52 per cento degli elettori che hanno partecipato al Referendum sull’UE ha votato a favore dell’uscita della Gran Bretagna dall’UE. Questa votazione ha ribaltato la decisione del referendum del 1975 in base al quale il 67 per cento degli elettori aveva deciso che il Regno Unito avrebbe dovuto rimanere membro della Comunità Economica Europea, il predecessore dell’UE. Sebbene sia stato un processo tumultuoso dal giugno 2016, il Regno Unito finalmente lascerà l’UE il 31 gennaio 2020 e inizieranno i negoziati per un accordo di libero scambio tra Bruxelles e Londra. Per molti di coloro che hanno votato per rimanere nel blocco, è triste e confuso il motivo per cui i britannici si ... it.insideover

