Meteo Medio Oriente: ondata di freddo e grandi nevicate tra nord Arabia e Iraq (Di venerdì 31 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: l'Arabia settentrionale continua ad essere interessata da insolite ondate di freddo che hanno portato le temperature ad essere decisamente inferiori alla norma stagionale. In particolare a partire dal 21 gennaio scorso, si è assistito al transito di due depressioni polari che hanno causato piogge intense sulle province settentrionali e anche nevicate abbondanti sui rilievi montuosi. Sono state colpite soprattutto le regioni di Arar, Turaif e Qurayyat, mentre nelle zone a sud di Tabuk il termometro è sceso fino a -4°C. La quantità di neve caduta sulle zone montuose settentrionali dell'Arabia è insolitamente abbondante ed ha sfiorato i 70-80 cm. Un'altra ondata di maltempo è prevista sul Medio Oriente nei prossimi giorni, a causa del transito di una depressione che provocherà abbondanti nevicate sulla Turchia e piogge abbondanti su Israele Giordania e ... meteogiornale

