John Malkovich, le foto dei look in The New Pope (Di venerdì 31 gennaio 2020) Finalmente abbiamo un Papa dandy. E' John Malkovich in The New Pope: ovvero sir John Brannox, un cardinale britannico aristocratico e super chic con un guardaroba da vero gentleman. La serie prodotta da Sky Original creata e diretta da Paolo Sorrentino mette in scena un Vaticano sui generis dove estetica e vanità sono elementi essenziali nello storytelling. Il secondo capitolo della serie firmata dal premio Oscar Sorrentino vede Jude Law - Lenny Belardo - Pio XIII in coma, e sempre più idolatrato che mai, e un nuovo Papa, John Malkovich - Sir John Brannox - Giovanni Paolo III, fatto eleggere dal Segretario di Stato Vaticano Angelo Voiello con i suoi soliti intrighi. John Malkovich è sir John Brannox in The New PopeJohn Malkovich in una scena di The New PopeGianni FioritoBrannox non è certo un cardinale canonico. Intanto non indossa gli abiti talari né ...

