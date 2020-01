“I cinesi non possono entrare” | Spunta un cartello in un bar di Roma (Di venerdì 31 gennaio 2020) Fa discutere un cartello apparso in un bar nel centro di Roma. “I cinesi non sono autorizzati ad entrare”, si legge. I vigili, informati dell’ accaduto, lo hanno fatto rimuovere prontamente. Il coronavirus continua a spaventare i commercianti della Capitale Il coronavirus tiene in apprensione e i commercianti si tutelano, nel caso specifico anche con … L'articolo “I cinesi non possono entrare” Spunta un cartello in un bar di Roma proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

