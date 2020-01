Doping in Spagna: maxi operazione, smantellata una rete di traffico di EPO. Operavano da 10 anni in tutta Europa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Incredibile blitz nel mondo del Doping. La Guardia Civil spagnola ha infatti smantellato una rete internazionale di traffico di EPO che operava da dieci anni a Barcellona. Come riporta il quotidiano El Pais, si tratta di una rete gestita da cittadini serbi che spediva le sostanze vietate ad atleti dilettanti e professionisti di svariati sport in giro per tutta l’Europa (si parla di 260 pro’ soltanto nel 2019). L’operazione è stata eseguita dopo quasi tre anni di indagini come ha affermato Josè Luis Terreros, direttore dell’Agenzia antiDoping spagnola: “L’indagine è stata avviata a metà del 2017, dopo che una serie di atleti, risultati positivi all’Epo, hanno collaborato con noi informandoci di aver ottenuto il prodotto su un sito Web di Cadice, fornendoci una serie di nomi“. Il quotidiano francese L’Equipe parla del coinvolgimento di ... oasport

