Concorsi Comune Firenze, 161 nuove assunzioni entro il 2021 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il triennio 2019/2021 è molto importante per le assunzioni e, di conseguenza, la riorganizzazione degli Enti Locali: in arrivo nuovi Concorsi Comune Firenze a tempo indeterminato per 161 posti di Cuoco, Istruttore e Agente di Polizia. Queste le figure professionali delle quali l’Amministrazione ha fatto specifica richiesta, non escludiamo vi possano essere altre necessità di organico in altre aree. Nei prossimi paragrafi parleremo del Piano Assunzionale dell’Ente e dei bandi in arrivo. Ultimi aggiornamenti sui Concorsi Pubblici 2020 Concorsi Comune Firenze: il programma assunzionale Novità al Comune di Firenze: previsto un incremento di 161 unità di personale entro il 2021. La comunicazione è stata diffusa da testate locali, successivamente alla revisione del Piano Triennale dei Fabbisogni per il triennio 2019/2021. La nomina di queste figure rientrerebbe solamente in una ... leggioggi

