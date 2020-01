Brusciano, sparatoria in strada tra clan di camorra, 3 arresti nei clan Palermo e Rega (Di venerdì 31 gennaio 2020) I carabinieri hanno arrestato tre persone per la sparatoria avvenuta il 14 aprile 2019 in strada a Brusciano (Napoli). Si era trattato di un agguato contro un pregiudicato affiliato al clan Rega, rimasto ferito; gli avrebbero sparato due uomini del clan Palermo e un suo sodale avrebbe risposto al fuoco. I due gruppi sono in lotta dal 2017 per il controllo sulla droga. fanpage

