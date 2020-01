Bollo auto - La Lombardia sospende le sanzioni per le auto a noleggio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nel caos provocato dalla norma, fortemente voluta dalle regioni, che sposta lobbligo di pagamento del Bollo dei veicoli a noleggio dal proprietario, cioè le società di autonoleggio, al locatario, cioè le persone fisiche o giuridiche che li usano, la Lombardia batte un colpo. Lamministrazione regionale, infatti, in seguito della temporanea impossibilità di individuare i soggetti passivi dellobbligo, noti al ministero dei Trasporti ma non alle singole amministrazioni regionali, ha deciso di prorogare di fatto al 29 febbraio i termini per la riscossione della tassa in scadenza il 31 gennaio. I versamenti effettuati a partire da domani, infatti, non saranno gravati da sanzioni e interessi. Ciò, ovviamente, solo per i veicoli a noleggio oggetto della novità introdotta con il cosiddetto decreto fiscale approvato a dicembre dal parlamento, cioè quelli di durata pari o superiore a 12 ... quattroruote

