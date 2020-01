Banca Popolare di Bari: tre arresti, ai domiciliari Marco e Gianluca Jacobini (Di venerdì 31 gennaio 2020) Banca Popolare di Bari, il tribunale del capoluogo pugliese ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari e una misura interdittiva. La Guardia di Finanza ha notificato i provvedimenti a Marco e Gianluca Jacobini, rispettivamente padre e figlio, il primo ex presidente del Cda e amministratore di fatto della Banca Popolare di Bari e il secondo vice direttore generale e direttore generale di fatto dell'istituto di credito. I reati contestati sono a vario titolo di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. Popolare Bari, Visco replica a Di Maio: "Bankitalia ha vigilato" Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco non ci sta a passare per capro espiatorio nella vicenda della Banca Popolare di Bari Nei confronti dell'ex amministratore delegato della Banca Popolare di Bari, Vincenzo De Bustis ... blogo

