Avellino, rush finale per il mercato: virata decisiva per Pozzebon (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Meno di un’ora alla chiusura del mercato a Milano. L’Avellino stringe dopo l’annuncio di Sandomenico, Ferretti e Rizzo per riportare in Irpinia Demiro Pozzebon. La trattativa appare ad un buon punto. I risvolti sono attesi nei prossimi minuti. Contestualmente il direttore sportivo Carlo Musa lavora per portare ad Avellino il difensore Francesco Cernuto. Ad un passo anche Vincenzo Garofalo, di proprietà della Sambenedettese, L'articolo Avellino, rush finale per il mercato: virata decisiva per Pozzebon proviene da Anteprima24.it. anteprima24

