A Valva docenti, giovani ed economisti per un convengo sullo sviluppo del territorio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoValva (Sa) – Uno sguardo alle criticità del territorio del cratere salernitano della Valle del Sele per lavorare a progetti improntati sullo sviluppo del territorio. È l’argomento al centro del convengo organizzato dall’associazione “Insieme per il futuro” che si terrà sabato 1° febbraio a partire dalle ore 18.30 presso le ex cantine S.M.O.M. a Valva, nell’Alto Sele. All’incontro dal tema “La Valle del Sele, prospettive economiche e sviluppo del territorio” che vedrà la presenza di giovani, amministratori e docenti universitari provenienti da tutta la provincia di Salerno, prenderanno parte tra gli altri, il sindaco di Valva, Vito Falcone, il presidente della Pro Loco Valva, Davide Forlenza, il vicepresidente dell’associazione “Insieme per il futuro”, Jean Pierre Falcone, il presidente dell’associazione nazionale Polizia di Stato della ... anteprima24

