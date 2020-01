Vitalizi, Di Nicola (M5S): “A decidere è un organo in pieno conflitto d’interessi. Intervenga la Casellati per fermare una pronuncia che vanifica una riforma che i cittadini invocano da decenni” (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Se le notizie sul ripristino dei Vitalizi riportate dal Fatto Quotidiano sono vere, siamo di fronte ad una vicenda scandalosa. A decidere di salvare il più odioso dei privilegi che la vecchia classe politica si è data è infatti un organo interno del Senato in pieno conflitto d’interessi”. E’ quanto afferma il senatore M5S, Primo Di Nicola, a proposito dei ricorsi contro il taglio dei Vitalizi al vaglio della Commissione contenziosa. “A cominciare dal presidente della Commissione Contenziosa – aggiunge l’esponente pentastellato -, l’organo che sta decidendo se far tornare in vita i Vitalizi, che da questo ribaltamento si avvantaggerebbe personalmente. A questo punto chiediamo alla presidente del Senato di stoppare questa pronuncia che vanifica una riforma che i cittadini italiani invocano da decenni. Bisogna sciogliere l’organo in ... lanotiziagiornale

