Truffa sim swap, usare lo smartphone per accedere al conto vi è sembrato comodo? Anche ai pirati informatici (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un tempo la parola fatata era “Sim sala bim” e chi – bambino negli anni settanta – era affascinato dai giochi di prestidigitazione di Silvan sa che quell’espressione significa “Che la magia si compia”. Oggi l’attenzione è concentrata su “Sim swap scam”, dizione legata ad una terrificante dinamica fraudolenta che fa perno sulla telefonia mobile e semina il panico tra chi adopera il proprio smartphone non solo per telefonare. Nel momento storico in cui la sicurezza fa affidamento sulla “autenticazione a due fattori” e sulla “doppia verifica”, l’orizzonte si rabbuia improvvisamente e le previsioni “meteo” segnalano l’arrivo di burrasche sui più rasserenanti metodi di pagamento e sui più blindati sistemi di utilizzo dei conti correnti online. Tramontato l’uso della semplice password – troppo facile ad essere indovinata o carpita – qualcuno aveva intravisto una solida possibilità di ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Truffa sim swap, “così attraverso il numero di telefono ci hanno svuotato il conto”. I rischi nascosti nelle nuove… - Noovyis : (Truffa sim swap, usare lo smartphone per accedere al conto vi è sembrato comodo? Anche ai pirati informatici) Pla… - TutteLeNotizie : Truffa sim swap, usare lo smartphone per accedere al conto vi è sembrato comodo? Anche ai… -