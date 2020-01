Traffico Roma del 30-01-2020 ore 07:30 (Di giovedì 30 gennaio 2020) IN VIA DI TOR BELLA MONACA DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE. CODE ALL’ALTEZZA DI VIALE CAMBELLOTTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO RACCORDO CON DUE INCIDENTI. IL PRIMO PROVOCA CODE NELLA CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA TUSCOLANA DIREZIONE PONTINA. IL SECONDO INCIDENTE è AVVENUTO NELLA CARREGGIATA ESTERNA NEI PRESSI DELL’USCITA CASAL DEL MARMO DIREZIONE AURELIA; ANCHE QUI CODE. INCIDENTE ANCHE DENTRO A Roma, A MONTE SACRO, IN VIA COMPARETTI POI IL Traffico. SULLA FLAMINIA CODE VERSO CORSO FRANCIA TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI NEL NOSTRO SITO Roma.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE Roma. ———————– AUTORE: SIMONE CERCHIARA In collaborazione con Luce Verde infomobilità ... romadailynews

