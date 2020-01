Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello: “Amadeus poteva prepararsi meglio” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sanremo, Francesca Sofia Novello parla della sua presentazione alla conferenza stampa. Amadeus “si sarebbe potuto preparare meglio”, ha commentato. Intervistata, ha raccontato anche la reazione del fidanzato, Valentino Rossi. Sanremo 2020, la reazione di Francesca Sofia Novello alle polemiche “Bella e capace di stare un passo indietro al suo uomo”, le parole utilizzate da Amadeus per commentare la scelta della Novello per Sanremo. Intervistata da Grazia, la fidanzata di Valentino Rossi si è espressa in merito al discorso del conduttore e agli autori del Festival. “Perché sono bella e sono la fidanzata di Vale. Ma sono anche altro” ha tuonato Francesca Sofia, “prima di presentarmi alla conferenza stampa nessuno mi ha chiesto che cosa facessi“. Sulla conferenza stampa ha poi aggiunto: “Gli autori hanno saputo che studio Giurisprudenza ... notizie

