Samsung perde la sfida sugli utili con Apple, volano gli smartphone 5G (Di giovedì 30 gennaio 2020) Samsung perde la sfida sugli utili contro Apple nel 2019. Gli smartphone 5G dell’azienda sudcoreana volano, ma perde nel settore dei chip e dei display e deve affrontare la forte concorrenza nel mercato degli entry level e mid range.La diffusione del coronavirus cinese rallenta la produzione delle fabbriche Samsung nel Paese e potrebbe avere ulteriori effetti negativi sulle vendite.Apple invece registra utili record per la vendita dei suoi modelli di smartphone, in particolare quelli più economici come iPhone XR, il più venduto dello scorso anno, e iPhone 11.Leggi anche: Trimestre record per Apple: 91,8 miliardi di ricavi grazie ad iPhone 11Samsung perde la sfida contro Apple nel 2019Samsung può contare su più settori per i propri guadagni, principalmente chip, smartphone e display che fornisce alla maggior parte dei produttori, Apple compresa.Da anni si parla di mercato stagnante ... pantareinews

