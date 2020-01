Pietre d’inciampo, la Comunità Ebraica di Napoli ricorda i suoi deportati (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Il cuore grande dei napoletani, il loro calore, la loro solidarietà, dimostrataci in una giornata che, per noi ebrei, evoca gli anni bui delle persecuzioni razziali e delle deportazioni, ci permette di guardare con maggiore serenità e fiducia nei tempi futuri”, lo ha detto la presidente della Comunità Ebraica di Napoli, Lydia Schapirer, a margine della cerimonia tenutasi questa mattina per ricordare Amedeo Procaccia, Iole Benedetti, Elda Procaccia, Loris e Luciana Pacifici, Sergio Oreste Molco, Milena Modigliani, Aldo e Paolo Procaccia, i nove napoletani deportati nel campo di sterminio di Auschwitz il 30 gennaio di settantasei anni fa, i cui nomi sono incisi su altrettante Pietre d’inciampo installate innanzi allo stabile dove abitavano prima di andare incontro ad un tragico destino.Sono infatti state decine le organizzazioni e i comuni cittadini che, al di là degli ... ildenaro

